Nächtlicher Einbruch in Laren

Diebe stehlen Werk von Van Gogh aus niederländischem Museum

Den Haag (AFP) - Diebe sind in ein Museum in den Niederlanden eingebrochen und haben ein Werk von Vincent van Gogh gestohlen. Das Bild "Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühling" sei in der Nacht zum Montag aus dem Singer-Laren-Museum in Laren im Zentrum des Landes gestohlen worden, sagte Museumsdirektor Evert van Os am Montag in einer Videobotschaft. Das Museum ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit geschlossen.

Museumsdirektor Evert van Os äußert sich zu dem Diebstahl © AFP

Die Diebe hatten nach Polizeiangaben gegen 03.15 Uhr die gläserne Eingangstür des Museums aufgebrochen. Der Wert des Bildes, das van Gogh 1884 während eines Aufenthalts im Haus seines Vaters gemalt hatte, wird niederländischen Medienberichten zufolge auf eine bis sechs Millionen Euro geschätzt.

Gemälde von Vincent van Gogh erzielen regelmäßig Millionenpreise und sind entsprechend bei Kunstdieben beliebt. Im vergangenen April waren zwei Meisterwerke des niederländischen Expressionisten 16 Jahre nach ihrem Diebstahl ins Van-Gogh-Museum in Den Haag zurückgekehrt.