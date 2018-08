Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Verdächtige

Diebe stehlen dutzende Lämmer von Weide in Hessen

Dillenburg (AFP) - Diebe haben etwa 40 Lämmer von einer Weide bei Haiger in Hessen gestohlen. Nach Angaben der Polizei in Dillenburg vom Montag entdeckte der Schäfer den Verlust der Tiere, als er seine nachts unbeaufsichtigt in einem Pferch weidende Herde am Samstagmorgen aufsuchen wollte.

Lamm im Sonnenuntergang © AFP

Wann die Tiere gestohlen wurde, war den Beamten zufolge unklar. Sie baten etwaige Zeugen um Hinweise auf Fahrzeuge oder Menschen, die an der Weide beobachtet wurden.