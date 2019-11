Konstruktion wohl mit Fahrzeug abtransportiert

Diebe stehlen in Niedersachsen kompletten Hochsitz

Rotenburg (AFP) - Unbekannte haben in Bötersen in Niedersachsen einen kompletten Hochsitz gestohlen. Es handle sich um eine Konstruktion mit massiver Eisenleiter, teilte die Polizei in Rotenburg an der Wümme am Freitag mit. Die Diebe müssten ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Zeitpunkt der Tat stand demnach nicht fest, er liegt irgendwann in den vergangenen Tagen. Die Beamten baten um Hinweise. Den Schaden bezifferten sie auf einige hundert Euro.