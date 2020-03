Argentinische Fußball-Legende: "Italien ist ein Teil meines Lebens"

Diego Maradona leidet und bangt mit Italien

Buenos Aires (AFP) - Das argentinische Fußball-Idol Diego Maradona hat den Italienern sein Mitgefühl und seine Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise ausgesprochen. "Ich habe sieben Jahre in Neapel gelebt", schrieb der 59-Jährige im Online-Netzwerk Instagram. Zugleich veröffentlichte er ein Foto von sich im Trikot des SSC Neapel, für den er von 1984 bis 1991 spielte.

Diego Maradona © AFP

Er habe Familie in Italien, "viele Menschen, die ich liebe und die mich lieben", führte Maradona aus. "Italien ist ein Teil meines Lebens und ich möchte den Menschen in diesen schwierigen Zeiten meine Unterstützung ausdrücken." Zugleich lobte der Ex-Fußballstar das "vernünftige" Verhalten aller Italiener in der Krise. "Ich hoffe, dass wir in Argentinien, wenn es nötig ist, genauso reagieren."