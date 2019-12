Dirk Nowitzki erhält Verdienstorden für Engagement im Bildungsbereich

Berlin (AFP) - Der Basketballstar Dirk Nowitzki erhält am Mittwoch (11.00 Uhr) den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt den aus Bayern stammenden früheren Topspieler der US-Profiliga NBA in Berlin zusammen mit 23 Männern und Frauen anlässlich des Tags des Ehrenamts für herausragenden Einsatz in der Bildung.

Dirk Nowitzki © AFP

Der heute 41-jährige Nowitzki gründete bereits früh in seiner inzwischen beendeten Profikarriere in den USA die Dirk-Nowitzki-Foundation, die bis heute vielfältige Projekte in den Bereichen Gesundheit und Bildung von Kindern fördert. Nur wenige Jahre später gründete er die Dirk-Nowitzki-Stiftung in Deutschland.