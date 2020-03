Anlagen bleiben wegen Coronavirus bis mindestens Monatsende geschlossen

Disney schließt Freizeitparks in den USA und Paris

Los Angeles (AFP) - Disney schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Vergnügungsparks in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Florida sowie in Paris. Disneyland im kalifornischen Anaheim, Walt Disney World in Orlando in Florida und Disneyland Paris machen ab diesem Wochenende bis mindestens Ende März dicht, wie der US-Konzern am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Mit der Maßnahme sollten Beschäftigte wie Besucher geschützt werden, hieß es.

Disney-Figuren vor dem Vergnügungspark in Kalifornien © AFP

Disney sagte auch alle ab Samstag geplanten neuen Fahrten seiner Kreuzfahrtschiffe ab. Ferner verschob der Konzern den Kinostart seiner neuen Produktionen "Mulan", "X-Men: New Mutants" und "Antlers" für unbestimmte Zeit.