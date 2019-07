Fans auf Twitter begrüßen Zuschlag für R&B-Sängerin Halle Bailey

Disneys Realverfilmung der Kleinen Meerjungfrau mit schwarzer Arielle

Los Angeles (AFP) - Die R&B-Sängerin Halle Bailey spielt nach eigenen Angaben die Hauptrolle in der geplanten Realverfilmung von Disneys Zeichentrick-Klassiker "Arielle, die kleine Meerjungfrau". Für sie gehe ein Traum in Erfüllung, erklärte die 19-jährige afroamerikanische Musikerin am Mittwoch. Auf Twitter veröffentlichte sie eine Comicfigur der Meerjungfrau - mit dunkler Haut und schwarzen Haaren.

Halle Bailey is Teil des aufstrebenden Duos Chloe x Halle © AFP

Laut Regisseur Rob Marshall fiel die Entscheidung für Bailey nach langer Suche. Sie habe ihn "durch Herz, Temperament und eine großartige Singstimme" überzeugt. Die Sängerin ist Teil des Duos Chloe x Halle, das im vergangenen Jahr für einen Grammy in der Kategorie "Bester neuer Künstler" nominiert wurde. Superstar Beyoncé hatte die beiden Schwestern 2013 unter ihre Fittiche genommen und ihnen einen Plattenvertrag verschafft.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter freuten sich viele Fans über die Entscheidung. "Wenn die Darsteller der alten Ägypter weiß sein dürfen, kann es auch eine schwarze Arielle geben", schrieb ein Nutzer.

"Arielle, die kleine Meerjungfrau" ist Disneys jüngste Musical-Verfilmung alter Zeichentrickfilme mit echten Schauspielern. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.