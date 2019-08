Immobilie mit 50 Zimmern kostete fünf Millionen Euro verkauft

Donatella Versace kauft Luxusvilla am Lago Maggiore

Mailand (AFP) - Die italienische Modedesignerin Donatella Versace hat für fast fünf Millionen Euro die Luxusvilla "La Verbanella" am Ufer des Lago Maggiore im Norden Italiens gekauft. Das auch als "Villa Mondadori" bekannte Haus verfüge über rund 50 Zimmer, teilte das Immobilienunternehmen Engel & Völkers am Montag mit. Die Villa gehörte seit den 1920er Jahren der Verleger-Familie Mondadori.

Zahlreiche Prominente gaben sich in der Luxusvilla die Klinke in die Hand. In der Mauer über dem Kamin verewigten sich etwa der Zeichentrick-Pionier Walt Disney und die Schriftsteller Georges Simenon und Thomas Mann. Zu dem 1400 Quadratmeter großen Anwesen zählen ein Pool und ein großer Garten. Das Haus verfügt über 20 Schlafzimmer und zwölf Badezimmer.

Das italienische Luxuslabel Versace war im September für 1,83 Milliarden Euro vom US-Modekonzern Michael Kors übernommen worden. Donatella Versace blieb jedoch Chefdesignerin. Versace wurde 1978 von Gianni Versace und seinem Bruder Santo gegründet, Donatella ist die Schwester der beiden. Das Label gehört zu den bekanntesten Luxusmarken.