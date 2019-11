45-Jährige hatte Diebstahl kurz zuvor angezeigt - Trio in Polizeigewahrsam

Dortmunderin entdeckt an fremdem Auto ihre gestohlenen Kennzeichen

Dortmund (AFP) - An einem fremden Wagen vor ihr auf der Straße hat eine Frau in Dortmund ihre gestohlenen Kennzeichen entdeckt. Die 45-Jährige hatte erst am Mittwochmorgen die Nummernschilder als gestohlen gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochnachmittag entdeckte sie dann die Kennzeichen am Wagen vor ihr.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Die Frau nahm erneut Kontakt zur Polizei auf, die den verdächtigen Wagen kurz darauf stoppte. Die drei Insassen - junge Männer aus Dortmund - nahmen die Polizisten zur Überprüfung mit auf die Wache. Dort wurden sie unter anderem wegen Verdachts des Autodiebstahls in Gewahrsam genommen.