Beliebter Techno-Club vollständig ausgebrannt

Drei Menschen bei Großbrand in Berliner "Club der Visionäre" verletzt

Berlin (AFP) - Bei einem Großbrand in einem Berliner Club sind am Samstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte der auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannte "Club der Visionäre" am Flutgraben an der Grenze zwischen den Stadtteilen Kreuzberg und Treptow "fast vollständig aus".

Verletzte bei Großbrand in Berliner Club © AFP

Die Feuerwehr war demnach mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Tankstelle habe verhindert werden können. Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Druckgasflaschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Laut Medienberichten gelang es den Einsatzkräften auch, mehrere Menschen von dem brennenden Gelände zu retten.

Die Brandursache war am Nachmittag noch unklar. Experten untersuchten das Gelände. Im Internetdienst Twitter äußerten sich zahlreiche Fans des auch bei vielen Berlin-Touristen beliebten Techno-Clubs entsetzt über das Geschehen. "Erst Notre Dame und dann das", hieß es in einem Tweet. Vielfach wurde auch ein rascher Wiederaufbau der zerstörten Gebäude gefordert, allerdings "mit besserem Brandschutz". Für die letzte Veranstaltung in der Nacht zum Samstag waren Künstler aus Japan angekündigt gewesen.