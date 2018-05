Passagiermaschine mit 104 Menschen an Bord abgestürzt

Drei Menschen überleben Flugzeugunglück in Kuba

Havanna (AFP) - Drei Menschen haben den Flugzeugabsturz in Kuba überlebt. Sie seien aus dem Wrack geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung "Granma" am Freitag auf ihrer Website. Ihr Zustand sei kritisch.

Das Wrack der abgestürzten Maschine © AFP

Eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación war mit 104 Menschen an Bord kurz nach dem Start in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna abgestürzt. Von Seiten des Flughafens verlautete, die Boeing 737 sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguín gewesen.

Das Flugzeug stürzte auf ein Feld in der Nähe des Flughafens, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah. Eine dicke Rauchwolke stieg auf, bevor die Feuerwehr die aus dem Wrack lodernden Flammen löschen konnte.

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel sprach am Unfallort von einer "hohen Zahl" an Opfern. Laut Staatsfernsehen war die Besatzung ausländisch, nähere Angaben zur Nationalität wurden nicht gemacht.