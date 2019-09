Wissenschaftler in den USA ausgezeichnet

Drei Millionen Dollar Preisgeld für erstes Bild eines schwarzen Lochs

Washington (AFP) - Das Wissenschaftsteam hinter der Veröffentlichung des ersten Bildes von einem Schwarzen Loch ist am Donnerstag in den USA mit dem Breakthrough Preis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit drei Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) dotiert. Das aus 347 Wissenschaftlern bestehende internationale Team des Radioteleskopnetzwerks Event Horizon unter Leitung des US-Astronomen Shep Doeleman hatte am 10. April eine Aufnahme des Schwarzen Lochs im Zentrum der Riesengalaxie M87 aus dem Virgo-Galaxienhaufen veröffentlicht.

Astronomen zeigen erste Aufnahme von Schwarzem Loch © AFP

Die Aufnahme zeigt einen dunklen Kreis umhüllt von einem flammend orangeroten Lichtring. Das Event Horizon Telescope ist ein Verbund aus acht riesigen Radioteleskopen, die über den gesamten Globus verteilt sind. An der Auswertung der Daten war das Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn als eine von zwei Forschungsstätten weltweit maßgeblich beteiligt.

"All die Jahre habe ich den Leuten gesagt, dass wir ein Bild eines Schwarzen Lochs erhalten werden und sie haben mir geantwortet, dass sie mir glauben werden, wenn sie es sehen", sagte Doeleman der Nachrichtenagentur AFP. Als der Beweis schließlich dagewesen sei, "haben wir wirklich die Befriedigung gespürt, ein neues Wissenschaftsfeld aus der Taufe gehoben zu haben".

Der Breakthrough Preis wurde von Unternehmern des Silicon Valley ins Leben gerufen, um Durchbrüche in der Grundlagenforschung zu honorieren. Zu den weiteren Preisträgern der achten Ausgabe gehört auch der deutsche Biologe Franz-Ulrich Hartl vom Max-Planck-Institut für Biochemie für seine Arbeit zur Zellalterung.