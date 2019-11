Weitere Tiere geflüchtet - Verbleib unklar

Drei Pferde bei Verkehrsunfall in Hessen getötet

Gießen (AFP) - Drei ausgebüxte Pferde sind in Hessen auf eine Autobahn geraten und bei einem Unfall mit einem Lastwagen getötet worden. Insgesamt sechs Tiere verirrten sich in der Nacht zum Dienstag auf die A45 bei Wetzlar, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Zwei Pferde wurden von einem Lastwagen erfasst und getötet. Ein drittes wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es von der Polizei erschossen werden musste.

Die drei anderen Pferde flohen unverletzt von der Straße. Wo sie abblieben, war einem Sprecher der Polizei zufolge unklar. Auch der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa zehntausend Euro. Für die Bergung der toten Tiere wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt. Neben der Polizei war das Technische Hilfswerk im Einsatz.