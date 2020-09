29 weitere Businsassen leicht verletzt

Drei Schwerverletzte bei Busunfall auf Autobahn Berlin-Hamburg

Schwerin (AFP) - Bei einem schweren Busunfall auf der Autobahn A 24 sind am Samstagmorgen drei Passagiere schwer verletzt worden. Die 29 weiteren Businsassen einschließlich des Fahrers seien mit leichten Verletzungen in umliegenden Krankenhäuser versorgt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Stolpe.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Seinen Angaben zufolge war der Fernreisebus gegen 5.45 Uhr auf dem Weg in Richtung Hamburg kurz hinter der Abfahrt Wöbbelin rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in die Böschung gekippt. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Die Ermittlungen dauerten am Vormittag weiter an.