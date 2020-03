Kontaktpersonen unter mehr als 5000 Besatzungsmitgliedern unter Quarantäne

Drei Soldaten auf US-Flugzeugträger positiv auf Coronavirus getestet

Washington (AFP) - Auf dem US-Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" sind drei Marinesoldaten positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Infizierten wurden bereits von Bord gebracht, wie der amtierende Marine-Staatssekretär Thomas B. Modly am Dienstag in Washington sagte. Alle Kontaktpersonen an Bord des Schiffes, das insgesamt mehr als 5000 Besatzungsmitglieder hat, wurden unter Quarantäne gestellt.

Der Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" © AFP

Das Schiff hatte zuletzt am 15. März in einem Hafen in Vietnam angelegt. Der für Marine-Einsätze zuständige Admiral Mike Gilday sagte aber, es sei schwierig, die Ansteckungen einem bestimmten Hafen zuzuordnen. Die Marine habe zudem umfassende Vorsichtsmaßnahmen getroffen und die Crewmitglieder nach jedem Landgang untersucht.

Bei der US-Marine wurden nach Angaben von Gilday bislang 84 Coronavirus-Infektionen festgestellt, darunter bei 57 Soldaten im aktiven Dienst. In der vergangenen Woche hatte US-Medienberichten zufolge bereits das Marineschiff "USS Boxer", das derzeit im kalifornischen San Diego vor Anker liegt, einen Verdachtsfall gemeldet.