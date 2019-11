TV-Sender: Täter soll unter den Toten sein

Drei Tote bei Schusswaffenangriff vor WalMart in den USA

Washington (AFP) - Bei einem Schusswaffenangriff vor einem Kaufhaus im US-Bundesstaat Oklahoma sind drei Menschen getötet worden. Der Fernsehsender TNN-ABC berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, die tödlichen Schüsse seien am Montag auf dem Parkplatz vor einem WalMart-Geschäft in der Stadt Duncan gefallen. Unter den drei Toten sei der Schütze, sagte demnach der örtliche Polizeichef Danny Ford.

Drei Tote bei Schusswaffenangriff © AFP

Die genaueren Umstände des Vorfalls waren zunächst noch unklar. Die Schulen in der Gegend wurden nach den Schüssen geschlossen, öffneten jedoch nach kurzer Zeit wieder.

Im August hatte ein Angreifer in einem WalMart-Laden im texanischen El Paso 22 Menschen erschossen. Der damalige Täter wurde festgenommen. Er handelte offenbar aus rassistischen Motiven. Nach seinen eigenen Aussagen richtete sich seine Attacke gegen mexikanische Kunden des Geschäfts.

Am vergangenen Wochenende wurden wiederum bei einem Schusswaffenangriff auf ein Familientreffen in einem Garten in der kalifornischen Stadt Fresno vier Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Der oder die Täter konnten bislang nicht aufgespürt werden.