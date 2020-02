Drei Tote bei Verkehrsunfall auf Landstraße in Mecklenburg-Vorpommern

Auto mit fünf Insassen gegen Baum geprallt - Zwei Schwerverletzte

Neubrandenburg (AFP) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Mecklenburg-Vorpommern sind am späten Donnerstagabend drei junge Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Alle Opfer saßen nach Polizeiangaben vom Freitag in einem Pkw, der aus zunächst ungeklärter Ursache auf der L 32 zwischen den Ortschaften Torgelow und Hammer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Rettungswagen © AFP

Dabei kamen der 23-jährige Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 20 und 23 Jahren ums Leben. Die 21-jährige Beifahrerin und ein gleichaltriger Mitfahrer trugen schwere Verletzungen davon. Aufschluss über die genaue Unfallursache sollen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei geben.