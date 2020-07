200 Polizisten durchsuchen zehn Objekte in Berlin und Nordrhein-Westfalen

Drei Verdächtige bei Razzia gegen Bande falscher Polizisten festgenommen

Stuttgart (AFP) - Bei einer Razzia in zwei Bundesländern gegen eine internationale Bande sogenannter falscher Polizisten haben Ermittler am Donnerstag drei Verdächtige festgenommen. Die 32, 35 und 58 Jahre alten Männer sollen für die Beuteverwertung der Bande in Deutschland verantwortlich gewesen sein, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Bochum mitteilten. Durchsucht wurden demnach zehn Objekte in Berlin und mehreren Städten Nordrhein-Westfalens.

Blaulicht © AFP

Die Bande soll nach Erkenntnissen der Ermittler mit ihrer Betrugsmasche einen Gesamtschaden von mindestens zwei Millionen Euro angerichtet haben. Bei der Durchsuchung von Wohnungen und Juweliergeschäften stießen die mehr als 200 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und der Bundespolizeidirektion Stuttgart unter anderem auf zwei scharfe Schusswaffen sowie Bargeld, Gold, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren hunderttausend Euro.