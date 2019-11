Behörden ordnen Zwangsevakuierung für Anwohner an

Drei Verletzte bei gewaltiger Explosion in Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas

Washington (AFP) - Eine gewaltige Explosion in einer Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas hat Mitarbeiter und Anwohner in Schrecken versetzt und drei Menschen verletzt. Ein riesiger Feuerball stieg am Mittwoch von der Fabrik des Chemieunternehmens TPC in Port Neches auf, wie in Online-Netzwerken veröffentlichte Fotos und Videos zeigten. Die Feuerwehr forderte alle Anwohner im Umkreis von knapp einem Kilometer um die Fabrik auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen.

Brand in Chemiefabrik © AFP

Der Anwohner Ryan Mathewson sagte der Nachrichtenagentur AFP, in seinem Haus seien durch die Wucht der Detonation Fensterscheiben zu Bruch gegangen und Türen eingedrückt worden. Auch Teile der Decke seien eingebrochen. Die Explosion habe bei seiner Familie "Schrecken und Angst" ausgelöst, sagte der 25-Jährige.

Bezirksrichter Jeff Branick sagte dem Lokalsender KFDM News, es sei "ein Wunder", dass es keine Todesopfer gegeben habe. Demnach wurden drei Menschen verletzt: Einer erlitt Verbrennungen, ein zweiter brach sich ein Handgelenk und ein dritter ein Bein. Nach Angaben der Betreiberfirma TPC handelt es sich bei den Verletzten um zwei Angestellte der Fabrik und einen Mitarbeiter eines Subunternehmens.

Das Unternehmen erklärte, alle Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Die drei verletzten Arbeiter würden medizinisch versorgt. Dem Unternehmen zufolge ereignete sich die Explosion gegen 01.00 Uhr nachts (Ortszeit; 09.00 Uhr MEZ) in einer "Verarbeitungseinheit" der Fabrik. TPC habe daraufhin den Krisenreaktionsplan aktiviert und die Feuerwehr verständigt.

Die Petrochemiefabrik ist etwa 135 Kilometer von Houston entfernt, der größten Stadt des US-Bundesstaats. Laut der Website des Unternehmens sind mehr als 200 Mitarbeiter in der Fabrik beschäftigt. Produziert werden dort unter anderem die entzündlichen Gase Butadien und Butan.