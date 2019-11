21-Jähriger rammt Streifenwagen - Unterbringung in Psychiatrie

Drei Verletzte bei wilder Verfolgungsjagd durch Kassel

Kassel (AFP) - Im nordhessischen Kassel sind bei einer wilden Verfolgungsjagd mit einem 21-Jährigen zwei Polizisten und der Fluchtfahrer selbst leicht verletzt worden. Der 21-Jährige wurde nach seiner Ergreifung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte der Mann bei seiner Festnahme zwei Beamte mit einem Reizstoff besprüht und sie durch Gegenwehr an den Händen verletzt.

Blaulicht der Polizei © AFP

In der Nacht zum Samstag war der 21-Jährige einer Streife dadurch aufgefallen, dass er am Steuer sein Handy benutzte und auffällig langsam fuhr. Haltesignale der Beamten ignorierte der Mann und gab stattdessen Gas. Bei der Verfolgungsjagd quer durch Kassel habe der 21-Jährige Geschwindigkeiten von deutlich über hundert Kilometern in der Stunde erreicht.

In einer Sackgasse konnte die Polizei den Flüchtigen dann einkesseln. Der 21-Jährige rammte einen Streifenwagen zweimal, bevor er festgenommen werden konnte. Er stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, wurde bei seiner Festnahme leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Später kam er in eine Psychiatrie. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf 3000 Euro.