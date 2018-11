Polizei geht von Unglücksfall aus

Dreijährige stirbt in Frankfurt am Main nach Sturz aus viertem Stock

Frankfurt/Main (AFP) - Ein dreijähriges Kind ist in Frankfurt am Main bei einem Sturz aus dem vierten Stock ums Leben gekommen. Derzeit werde von einem "tragischen Unfallgeschehen" ausgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen liefen noch.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Das kleine Mädchen war am Sonntagabend aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Bahnhofsviertel gefallen. Ein Rettungswagen brachte es mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo es starb. "Die Hintergründe es Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", erklärten die Beamten.