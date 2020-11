Vater des Kleinkindes wurde festgenommen

Dreijähriges Mädchen in Berlin mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens

Berlin (AFP) - In Berlin ist ein dreijähriges Mädchen mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das Kind wurde am Mittwochnachmittag tot in einer Wohnung im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Der 31-jährige Vater des Kindes meldete sich demnach kurz darauf bei der Bundespolizei. Er sei festgenommen worden, nachdem sich aufgrund seiner Äußerungen der dringende Tatverdacht auf ein Gewaltverbrechen ergeben habe.

Blaulicht © AFP

Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag in die Wohnung gerufen worden, wo sie das tote Kind vorfanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich die Mutter des Kindes zur Tatzeit nicht in der Wohnung auf. Der Vater soll noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.