Raubfisch beißt Achtjährigem ins Bein

Dritte Hai-Attacke auf junge Schwimmer in US-Bundesstaat North Carolina

Miami (AFP) - Im US-Bundesstaat North Carolina ist zum dritten Mal binnen eines Monats ein Kind oder Jugendlicher von einem Hai angegriffen und verletzt worden. Ein Hai habe einem achtjährigen Jungen ins Bein gebissen, als dieser am Sonntag an einem Strand der Insel Bald Head schwamm, teilten die Behörden am Montag (Ortszeit) mit.

Hai-Attacken sind eigentlich relativ selten © AFP

Der Junge sei mit einer Fähre ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Es werde vermutlich keine bleibenden Schäden davontragen.

Am 10. Juni hatte ein Hai einem 19-Jährigen an einem Strand in North Carolina ins Bein gebissen. Der Jugendliche wurde jedoch nicht schwer verletzt. Einer 17-Jährigen musste hingegen nach einer Hai-Attacke am 2. Juni das linke Bein amputiert werden.

Grundsätzlich sind Hai-Angriffe deutlich seltener als tödliche Badeunfälle durch Ertrinken.