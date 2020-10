Bauwerk mit Fontänen- und Lichtspektakel eingeweiht

Dubai hat nun auch den größten Brunnen der Welt

Dubai (AFP) - Noch ein Superlativ in Dubai: Nach dem höchsten Wolkenkratzer hat die Metropole am arabischen Golf nun auch den größten Springbrunnen der Welt. Der 1335 Quadratmeter große "Palmenbrunnen" wurde am Donnerstagabend eingeweiht. Dazu gab es eine Show mit Wasserfontänen, Lichtspektakel und Musik. Die Besucher trugen wegen der Corona-Pandemie Atemschutzmasken und hatten auch andere Hygieneregeln zu beachten.

Einweihung des "Palmenbrunnens" in Dubai © AFP

Das Guinness-Buch der Rekorde erklärte den Palmenbrunnen offiziell zum größten Bauwerk dieser Art auf dem Globus. Nach den Guinness-Angaben können die Düsen des Brunnens Fontänen von bis zu 105 Meter hochschießen lassen und ist der Brunnen mit mehr als 3000 LED-Lichtern ausgestattet. Der Brunnen liegt im Einkaufs- und Restaurantviertel The Pointe auf der künstlich geschaffenen Insel Palm Jumeirah, welche die Form einer Palme hat.

In Dubai, das zu den Vereinigen Arabischen Emiraten gehört, steht bereits das höchste Gebäude der Erde: Der 828 Meter hohe Wolkenkratzer Burdsch Chalifa wurde vor zehn Jahren eingeweiht. Die glitzernde Metropole hat noch diverse andere Weltrekorde aufzuweisen. Darunter ist der schnellste Polizeiwagen - ein Bugatti Veyron.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte Dubai einen Tourismus-Boom erlebt. Im vergangenen Jahr kamen 16 Millionen Besucher.