Bild "Die Wallfahrt nach Kevelaer" offenbar aus Pkw vor Galerie gestohlen

Düsseldorfer Polizei fahndet nach wertvollem Gemälde

Düsseldorf (AFP) - Die Kriminalpolizei Düsseldorf fahndet nach dem Gemälde "Die Wallfahrt nach Kevelaer" des Düsseldorfer Künstlers Hubert Salentin. Das Gemälde soll einen Wert von 40.000 Euro haben, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Das 70 mal 90 Zentimeter große Bild wurde nach den bisherigen Erkenntnissen bereits am 4. Juni aus einem Auto vor einer Galerie in der Düsseldorfer City entwendet.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Seither fehlt von dem Bild jede Spur. Da die Ermittlungen und internen Fahndungsmaßnahmen der Polizei bisher ergebnislos blieben, schalteten die Beamten nun die Öffentlichkeit ein.