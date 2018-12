Beamte stoppen Fahrt von unsicherem Gefährt nach Mazedonien

Düsseldorfer Polizei zieht Fernreisebus mit 38 Mängeln aus dem Verkehr

Düsseldorf (AFP) - Die Polizei hat in Düsseldorf einen Fernreisebus mit sage und schreibe 38 technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Das Gefährt aus Mazedonien wurde bei der Aufnahme weiterer Passagiere am Düsseldorfer Busbahnhof kontrolliert, wie die Ordnungshüter am Donnerstag mitteilten. Wegen der zahlreichen schweren Mängel wurde die Fahrt des Busses nach Mazedonien umgehend gestoppt.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Mängelliste umfasste nach Polizeiangaben Rost an tragenden Teilen, tropfendes Öl am Ausgleichsbehälter der Lenkhilfe, ausgeschlagene Spurstangenköpfe an der Antriebsachse, nicht funktionierende Sicherheitsgurte, abgefahrene Reifen und einen beschädigten Stoßfänger. Auch konnte der Busfahrer keine Lizenz für die Aufnahme von Passagieren vorweisen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und kassierten unter anderem bis auf Weiteres die Kennzeichen des Busses ein.