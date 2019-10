Mutmaßliches Schmuggelgut war in Gebäckdose versteckt

Düsseldorfer Zöllner entdecken bei "Gebäckkontrolle" vier Goldarmreife

Düsseldorf (AFP) - Bei einer "Gebäckkontrolle" in der Handtasche einer Reisenden haben Zollbeamte am Düsseldorfer Flughafen vier goldene Armreife gefunden - versteckt in einer Gebäckdose. Bereits auf Röntgenbildern der Handtasche hatten die Beamten den Goldschmuck im Gesamtwert von 2000 Euro deutlich identifiziert, wie das Düsseldorfer Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte. Bei der Untersuchung der Handtasche fanden die Zöllner aber zunächst nur die Dose mit Gebäck.

Zöllnerin mit Schutzweste © AFP

Als sie die Leckereein jedoch herausnahmen, entdeckten sie die darunter versteckten Goldarmreife. Die Handtasche gehörte einer 27-Jährigen aus Witten, die von einer Türkeireise zurückgekehrt war. Die Zollbeamte leiteten gegen die Frau ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein.