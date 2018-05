Sauerland sagt als Zeuge im Prozess um Tragödie bei Technofestival aus

Duisburger Ex-OB: Hatte mit Genehmigungsschritten für Loveparade nichts zu tun

Düsseldorf (AFP) - Der nach der Loveparade-Katastrophe abgewählte Ex-Oberbürgermeister von Duisburg, Adolf Sauerland, hat im Strafprozess um die Tragödie mit 21 Toten eine unmittelbare Beteiligung an der Planung und Genehmigung des Technofestivals in Abrede gestellt. "Mit den Genehmigungsschritten, egal welchen, hatte ich nichts zu tun", sagte der 62-Jährige am Mittwoch als Zeuge in dem Verfahren. "Aktiv in dem Prozess war ich nicht."

Adolf Sauerland © AFP

Sauerland zählt nicht zu den Beschuldigten in dem Prozess, in dem sich seit Dezember zehn Angeklagte vor einer Außenstelle des Duisburger Landgerichts auf dem Düsseldorfer Messegelände verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legt sechs Bediensteten der Stadt Duisburg - also früheren Untergebenen von Sauerland - und vier Mitarbeitern des Loveparade-Veranstalters fahrlässige Tötung beziehungsweise fahrlässige Körperverletzung zur Last.

Der ehemalige Stadtchef war allerdings nach der Tragödie vom 24. Juli 2010 heftig kritisiert worden, weil er die politische Verantwortung für das Unglück mit 21 Toten nicht übernehmen wollte. Im Februar 2012 wurde er deshalb per Bürgerentscheid als Duisburger Oberbürgermeister abgewählt. Bei dem Technofestival hatte es ein verheerendes Gedränge gegeben, in dem 21 Menschen getötet und mehr als 650 verletzt wurden.

Auf Fragen des Vorsitzenden Richters Mario Plein sagte Sauerland im Zeugenstand, er habe sich im Vorfeld der Großveranstaltung grundsätzlich für die Ausrichtung der Loveparade in der Ruhrgebietsstadt ausgesprochen - allerdings stets unter der Voraussetzung, dass das Festival aus Verwaltungssicht genehigungsfähig sei und ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stehe.

Die Loveparade hatte auf dem eingezäunten Gelände des früheren Duisburger Güterbahnhofs nahe dem unmittelbaren Stadzentrum stattgefunden. Für die Raver gab es nur einen Zugangs- und Abgangsbereich. Genau an dieser Rampe entstand am Nachmittag des Veranstaltungstags das tödliche Gedränge. Die Staatsanwaltschaft geht unter anderem davon aus, dass behördliche Genehmigungen für die Musikveranstaltung nicht hätten erteilt werden dürfen.

"Ich musste keine Genehmigungen erteilen", hob Sauerland in seiner Zeugenaussage hervor. Duisburgs früherer Oberbürgermeister machte zudem deutlich, dass die Ausrichtung der Loveparade in der Ruhrgebietsstadt auf seiner Prioritätenliste als Stadtchef nicht ganz oben gestanden habe. Die Loveparade sei Duisburg vielmehr vom Kommunalverband Ruhrgebiet "angedient" worden.

Stattdessen sei ihm die Neuauflage eines bereits in Duisburgs ausgerichteten großen Sportfestivals lieber gewesen, sagte Sauerland. Der Duisburger Ex-Oberbürgermeister gab auch an, dass er im Vorfeld der Loveparade von der Einbeziehung eines renommierten Gutachters durch Verantwortliche der Stadtverwaltung nicht informiert worden sei.

Der Vorsitzende Richter ließ allerdings Zweifel an dieser Darstellung durchblicken. "Klein Erna würde sagen, das ist komisch", sagte Plein. Auch wenn Sauerland mit den konkreten Genehmigungsschritten nichts zu tun gehabt habe, sei es "schwer nachvollziehbar", dass er über die Einschaltung des Gutachters angeblich nicht informiert wurde.

Schließlich habe es sich bei der Loveparade nicht um einen "Flohmarkt in Duisburg-Marxloh" gehandelt, sondern um eine der größten Veranstaltungen in der Geschichte der Stadt, gab der Richter zu bedenken.

Kritik am Auftritt von Sauerland im Zeugenstand übten spanische Hinterbliebene eines der Opfer. Am Rande des Prozesses rügten sie, dass Sauerland keine Verantwortung für die Katastrophe vor knapp acht Jahren übernommen habe. Auf dem Zeugenstuhl im Gerichtssaal erscheine der Politiker nun wie eine "leere Deko".