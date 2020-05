Durch Corona bedroht - Oscar-Preisträger unterstützt Hausangestellte in Mexiko

Mexiko-Stadt (AFP) - Der mexikanische Filmemacher und Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón hat zur Unterstützung von tausenden Hausangestellten in Mexiko aufgerufen, die während der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben und nun ohne jede Mittel dastehen. "Es ist unsere Verantwortung als Arbeitgeber, in diesen unsicheren Zeiten ihren Lohn zu zahlen", sagte Cuarón am Dienstag. "Wir müssen uns um jene kümmern, die sich um uns kümmern", fügte er hinzu.

Alfonso Cuarón mit seinen Oscars bei der Verleihung 2019 © AFP

Cuarón hatte für sein Drama "Roma" über die Situation von Hausangestellten in Lateinamerika 2019 unter anderem den Oscar für die beste Regie erhalten. Mit seinem Aufruf schloss er sich nun der Kampagne der Hilfsorganisation "Unterstützungs- und Schulungszentrum für Hausangestellte" an.

Die Mehrheit der 2.3 Millionen Hausangestellten in dem zentralamerikanischen Land befindet sich laut der Nichtregierungsorganisation in einem prekären Arbeitsverhältnis ohne jede soziale Absicherung. "Tausende Hausangestellte haben durch das Coronavirus ihr Einkommen verloren", erklärte die NGO. Viele Arbeitgeber hätten ihre Haushaltshilfen aus Angst vor Infektionen aufgefordert, nicht mehr zu kommen, sie aber im Unklaren über die Zahlung ihrer Löhne gelassen.

Das 120 Millionen Einwohner zählende Mexiko hat aktuell 71.000 registrierte Corona-Infektionen und 7600 Tote. Damit steht es bei den Todesopfern der Pandemie in Lateinamerika an zweiter Stelle hinter Brasilien.