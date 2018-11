Philippinischer Präsident bekennt sich als Fan von Nickerchen am Tag

Duterte geht schon mal lieber ins Bett als zu internationalen Treffen

Singapur (AFP) - Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sich als Fan kurzer Nickerchen während des Tages bekannt. "Was ist falsch an meinen Schläfchen?", fragte der 72-Jährige am Donnerstag Rande einer Konferenz des südostasiatischen Staatenverbands Asean in Singapur. Zuvor war bekannt geworden, dass Duterte eine Reihe von Treffen bei der Tagung verpasst hatte, weil er sich lieber für einen Moment auf Ort legte.

Rodrigo Duterte bei einer Konferenz in Singapur © AFP

Am Mittwoch war Duterte zu vier seiner insgesamt elf Treffen nicht erschienen, auch einem Gala-Dinner des Ministerpräsidenten von Singapur, Lee Hsien Loong, war er ferngeblieben. Duterte habe in dieser Zeit seine Nickerchen gemacht, um zuvor verpassten Schlaf nachzuholen, erklärte daraufhin sein Sprecher. Dies habe jedoch nichts mit dem angeblich schlechten Gesundheitszustand des philippinischen Präsidenten zu tun.

Am Donnerstagmorgen erschien Duterte dann wieder wie geplant zum Beginn eines langen Tages voller wichtiger Gespräche. Auf die Frage, ob er sich ausreichend erholt fühle, antwortete er: "Immer noch nicht gut genug, aber genug, um die letzten Tage durchzuhalten." Bei dem Treffen in Singapur nehmen auch Russlands Präsident Wladimir Putin, Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und Chinas Regierungschef Li Keqiang teil.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen um die Gesundheit Dutertes gegeben, die der Staatschef auch durch eigene Äußerungen zu mehreren Krankheiten befeuerte. Duterte steht international wegen seines Anti-Drogenkampfs in der Kritik, der Aktivisten zufolge massiv die Menschenrechte verletzt.