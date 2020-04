Vize-Bürgermeisterin: "Dies ist kein Massengrab"

Dutzende Corona-Tote ohne Angehörige auf Mailänder Friedhof beerdigt

Mailand (AFP) - In Mailand sind am Donnerstag die ersten rund 60 Corona-Toten beerdigt worden, die keine Angehörigen haben oder deren Hinterbliebene sich nicht gemeldet haben. "Dies ist keinesfalls ein Massengrab", betonte Vize-Bürgermeisterin Roberta Cocco vor Journalisten. Der Bereich auf dem Musocco-Friedhof sei "den Menschen gewidmet, die leider ohne irgendwelche Angehörigen starben". Er bietet Platz für bis zu 600 Gräber.

Gräber für Corona-Opfer in Mailand © AFP

Mailand ist die Hauptstadt der Lombardei, der am stärksten betroffenen Region Italiens. Fast 13.000 Menschen sind dort am Coronavirus gestorben - dies entspricht der Hälfte aller Todesfälle in Italien. Angesichts der steigenden Todeszahlen und der drohenden Überlastung der Leichenhallen hatte Mailand die Frist, innerhalb derer Angehörige eines Verstorbenen sich melden können, von 30 auf fünf Tage verkürzt.

Die Namen der 61 Toten wurden auf kleinen weißen Grabkreuzen vermerkt, "um sicherzugehen, dass sie wiedergefunden werden können", sagte Cocco. Die Angehörigen seien möglicherweise wegen eigener Erkrankungen oder weil sie unter Quarantäne stehen nicht in der Lage gewesen, sich zu melden. Sollten sie sich noch melden, könnten sie ihre Verwandten nach zwei Jahren, die "aus gesundheitlichen Gründen" abgewartet werden müssen, umbetten lassen, erläuterte Cocco.