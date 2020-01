Technischer Defekt an Heizplatte Grund für Rauchentwicklung

Dutzende Schweine verenden bei Schwelbrand in Baden-Württemberg

Ulm (AFP) - Bei einem Schwelbrand in einem Stall in Baden-Württemberg sind dutzende Schweine verendet. Die 24 Muttersäue und zahlreichen Ferkel starben in Amstetten durch Rauchgasvergiftung, wie die Polizei in Ulm am Mittwoch mitteilte. Gegen sieben Uhr am Morgen wurde der Alarm ausgelöst. Der ganze Stall war verraucht.

Ein Schwein in einem Schweinestall © AFP

Grund für den Schwelbrand war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an einer Heizplatte. Die Platten werden zum Wärmen der Ferkel in den Aufzuchtboxen genutzt. Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt.