Drei Menschen sterben - Libanon bittet europäische Länder um Hilfe

Dutzende Waldbrände wüten in Teilen Syriens und des Libanon

Beirut (AFP) - In mehreren Regionen Syriens und des Libanon wüten derzeit dutzende Waldbrände. Insgesamt kamen drei Menschen in den Flammen um, wie örtliche Medien berichteten. Die libanesische Regierung bat mehrere europäische Staaten um Hilfe bei der Bekämpfung der Feuer mit Hubschraubern und Flugzeugen, wie Ministerpräsident Saad Hariri am Dienstag erklärte.

Waldbrand in der libanesischen Region Tschuf © AFP

Im Libanon brachen seit Montag rund 103 Brände aus, wie die libanesische Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf den Leiter des Zivilschutzes berichtete. Zahlreiche Bewohner verließen ihre Häuser. In der Region Tschuf starb in der Nacht zu Dienstag ein freiwilliger Helfer beim Bekämpfen der Flammen.

Im benachbarten Syrien waren insbesondere die Provinzen Tartus, Latakia und Homs betroffen. In Latakia starben der amtlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge zwei Menschen. Allein in Tartus wurden seit Montag etwa hundert Brände registriert. Die meisten sind nach Angaben der Provinzregierung inzwischen unter Kontrolle, wie Sana berichtete.