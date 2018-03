27-Jähriger: "Ich kenne ihn einfach nur als kleiner Junge"

ESC-Starter Michael Schulte vermisst Männergespräche mit seinem Vater

Halle (AFP) - Der deutsche Starter beim Eurovision Song Contest (ESC), Michael Schulte, vermisst Männergespräche mit seinem früh verstorbenen Vater. "Was mir fehlt, wäre, sich mit meinem Vater von Mann zu Mann auszutauschen, an einer Bar zu stehen, Bier zu trinken und über das Leben zu sprechen", sagte der 27-Jährige am Mittwoch im Mitteldeutschen Rundfunk. "Ich kenne ihn einfach nur als kleiner Junge."

Michael Schulte vertritt Deutschland in Lissabon © AFP

Schulte war 14 Jahre alt, als sein Vater starb. In seinem ESC-Lied "You let me walk alone" thematisiert der Sänger den Tod.