Erklärung fordert abgestimmtes Vorgehen bei Lockerungen und Impfungen

EU-Gipfel warnt vor Nachlässigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben vor einer vorschnellen und unabgestimmten Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Lage in Europa bleibe "besorgniserregend", erklärte der EU-Gipfel am Donnerstag. Die jüngsten Erfolge bei Impfstoffen bedeuteten "nicht, dass die Pandemie vorbei ist". Die EU-Länder müssten ihre "Anstrengungen fortsetzen, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen und weitere Infektionswellen zu verhindern".

Symbolbild zu Impfstoffen © AFP

Die Gipfelteilnehmer verpflichteten sich vor diesem Hintergrund, ihre Abstimmung bei der Frage der schrittweisen Aufhebung von Corona-Beschränkungen zu verstärken. Sie forderten zudem die EU-Kommission auf, einen Vorschlag für Empfehlungen zu Antigen-Schnelltests und deren gegenseitige Anerkennung vorzulegen. Darüber hinaus müsse es eine "abgestimmte Herangehensweise bei Impfzertifikaten" geben.

Als weitere Herausforderung sehen die Staats- und Regierungschefs die Verteilung von Impfstoff, sobald dieser in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Es müsse sichergestellt werden, dass dieser für die EU-Bürger rechtzeitig zur Verfügung stehe, hieß es. Gleichzeitig bekräftigte der Gipfel die Notwendigkeit, Aufklärungskampagnen zu den Impfstoffen einzuleiten und Falschinformation zu begegnen.