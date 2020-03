Maßnahme nach Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Politikerin

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans begibt sich vorsorglich in Quarantäne

Brüssel (AFP) - Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans hat sich wegen des Kontakts zu einer mit dem Coronavirus infizierten Politikerin vorsorglich in Quarantäne begeben. Der Niederländer werde bis zum 20. März in häuslicher Isolation bleiben, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer. Timmermans hatte Anfang März zusammen mit Frankreichs Umwelt-Staatssekretärin Brune Poirson, die später positiv auf das Virus getestet wurde, an einem Treffen in Brüssel teilgenommen.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans © AFP

Timmermans, der in der EU-Kommission für die Klimapolitik zuständig ist, sei wohlauf und weise keinerlei Symptome auf, betonte Mamer.

Die 38-jährige Poirson hatte am Wochenende ihre Corona-Infektion bekanntgegeben. Nach Angaben ihres Büros ist sie bei guter Gesundheit. Die Staatssekretärin ist nach Frankreichs Kulturminister Franck Riester das zweite Kabinettsmitglied, das sich mit dem neuartigen Erreger infiziert hat.

Die EU-Institutionen haben wegen der Coronavirus-Pandemie in den Krisenmodus geschaltet. Mehrere Treffen wurden abgesagt und tausende Beamte und Mitarbeiter zur Telearbeit nach Hause geschickt.