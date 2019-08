US-Schauspieler an Folgen von Lungenkrebs-Erkrankung gestorben

"Easy Rider"-Star Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben

Los Angeles (AFP) - Der US-Schauspieler Peter Fonda ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der unter anderem durch seine Rolle im Kultfilm "Easy Rider" bekannt gewordene Schauspieler starb nach Angaben seines Agenten am Freitagmorgen in seinem Haus in Los Angeles. Er starb demnach im Familienkreis an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung.

Schauspieler Peter Fonda im Jahr 2018 © AFP

Die Todesursache war den Angaben zufolge Atemstillstand. "Während wir den Verlust dieses herzlichen und freundlichen Mannes betrauern, wünschen wir allen, seinen unbezähmbaren Lebensgeist und seine Liebe für das Leben zu feiern", hieß es in einer Mitteilung. Fonda war 1969 mit seiner Rolle als Biker in dem Film "Easy Rider" der Durchbruch gelungen.