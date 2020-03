34-Jährige war seit Montag vermisst worden

Ehefrau getötet und in Berlin vergraben - Ehemann gesteht Tat

Berlin (AFP) - Ein 36-Jähriger hat in Berlin seine Ehefrau offenbar nach einem Streit getötet und im Stadtteil Adlershof vergraben. Der Mann gestand nach Polizeiangaben vom Samstag die Tat. Der Leichnam der 34-Jährigen wurde demnach am Freitagnachmittag an dem von dem Ehemann beschriebenen Ort gefunden.

Blaulicht auf Polizeiwagen © AFP

Die Frau war seit Montag vermisst worden. Sie hatte gegen 05.45 Uhr ihr Haus in Adlershof verlassen, um mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof und von dort zu ihrer Arbeitsstelle im Stadtteil Steglitz zu fahren.

Der Ehemann wurde festgenommen. Er sollte noch am Samstag einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes vorgeführt werden.