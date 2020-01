Ehemaliger Pfadfinderleiter wegen hundertfachen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Freiburg (AFP) - Ein ehemaliger Leiter einer Pfadfindergruppe muss sich ab Montag (09.00 Uhr) wegen hundertfachen sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Der damalige Leiter der evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen soll sich zwischen 2010 und 2018 zum Teil mehrfach in der Woche an vier Jungen vergangen haben. Die Opfer waren zur Zeit der Taten zwischen sieben und 14 Jahre alt.

Justitia © AFP

Die Taten wurden nach Erkenntnissen der Polizei in der Wohnung des 42-Jährigen begangen. Zur Anklage kommen insgesamt 330 Taten von sexuellem Missbrauch. Die Staatsanwaltschaft warf dem deutschen Staatsbürger ursprünglich insgesamt 676 Taten vor. Die Taten stehen in keiner Verbindung zum Missbrauchsfall von Staufen, der 2017 bundesweit Schlagzeilen machte.