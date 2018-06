93-Jähriger litt unter niedrigem Blutdruck und Erschöpfung

Ehemaliger US-Präsident George H.W. Bush aus Krankenhaus entlassen

Washington (AFP) - Acht Tage nach seiner Einlieferung hat der frühere US-Präsident George H.W. Bush am Montag das Krankenhaus wieder verlassen. Dies teilte sein Büro mit. Der 93-Jährige hatte an zu niedrigem Blutdruck und Erschöpfung gelitten, daher war er zur Beobachtung in eine Klinik im östlichen Bundesstaat Maine eingeliefert worden.

Bush nach der Beisetzung seiner Frau im April © AFP

Der ehemalige Präsident hatte bereits Ende April bis Anfang Mai mehr als eine Woche im Krankenhaus verbracht, in das er einen Tag nach der Beerdigung seiner Frau Barbara eingeliefert worden war. Dabei ging es um eine Infektion, die sich auf Bushs Blut ausgeweitet hatte.

Bush war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush und des Ex-Gouverneurs von Florida und Ex-Präsidentschaftskandidaten Jeb Bush. Bush senior leidet an Parkinson und sitzt im Rollstuhl.