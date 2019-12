Ursache für Feuer in Geldern zunächst unklar

Ehepaar bei Wohnhausbrand in Nordrhein-Westfalen getötet

Kleve (AFP) - Bei einem Wohnhausbrand im nordrhein-westfälischen Geldern sind am späten Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten einen 84-jährigen Hausbewohner zunächst reanimieren, wie die Polizei am Montag in Kleve mitteilte. Der Mann starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Seine 73-jährige Ehefrau konnte am Brandort nur noch tot geborgen werden.

Ein Rettungswagen im Einsatz © AFP

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.