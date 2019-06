US-Schauspieler Wes Studi wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Ehrenoscar erstmals für Ureinwohner

Los Angeles (AFP) - Der US-Schauspieler Wes Studi, bekannt aus Filmen wie "Der mit dem Wolf tanzt" und "Der letzte Mohikaner", erhält einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk. Das gab die Oscar-Akademie in Los Angeles am Montag bekannt. Studi ist damit der erste indigene Amerikaner, der diese Auszeichnung erhält. Die Ehrenoscars werden bei der sogenannten Governors-Awards-Verleihung am 27. Oktober verliehen.

Der US-Schauspieler Wes Studi © AFP

Weitere Ehrenoscars gehen an die Regisseure David Lynch und Lina Wertmüller sowie an die Schauspielerin Geena Davis.

Die Akademie begründete die Auszeichnung für Studi mit dessen "eindringlichen und authentischen Porträts starker indigener amerikanischer Figuren". Sie lobte zudem Studis politisches Engagement für die Ureinwohner.

Die Oscar-Akademie wird immer wieder wegen mangelnder Vielfalt bei den Preisträgern kritisiert. In Erinnerung geblieben ist vielen der Auftritt des "Pate"-Darstellers Marlon Brando, der 1973 den Oscar für den besten Hauptdarsteller mit Verweis auf den Umgang der Filmindustrie mit den Ureinwohnern ablehnte.