68-Jährige glaubt bei Fund zunächst an Aprilscherz

Ehrliche Finderin gibt 3000 Euro in bar auf Kölner Polizeiwache ab

Köln (AFP) - Eine ehrliche Finderin hat auf einer Kölner Polizeiwache 3000 Euro in bar abgegeben. Die 68-Jährige entdeckte das Geld am Montagmorgen beim Walken in der Nähe eines Parkplatzes, wie die Polizei mitteilte. Als ihr während ihrer Walkingtour ein 500-Euroschein gegen das Bein geflogen sei, habe sie zuerst an einen Aprilscherz geglaubt, sagte die Frau den Beamten.

Euro-Geldscheine © AFP

Dann habe sie sich umgeschaut und weitere Geldscheine entdeckt. "Damit war klar, dass es sich nicht um einen Scherz, sondern viel mehr um einen Fall für die Behörden handelte", hieß es im Polizeibericht. Die Frau griff sofort zum Handy, informierte die Ordnungshüter und gab das Geld anschließend ordnungsgemäß bei ihnen ab.