Tasche mit Bargeld vor Lebensmittelgeschäft in Wilhelmshaven gefunden

Ehrlicher Finder bringt mehr als 3000 Euro zur Polizei

Wilhelmshaven (AFP) - Im niedersächsischen Wilhelmshaven hat ein ehrlicher Finder mehr als 3000 Euro bei der Polizei abgeben. Er habe das Geld in einer Geldtasche auf der Straße vor einem Lebensmittelgeschäft gefunden, erklärten die Einsatzkräfte am Dienstag in der Hafenstadt an der Nordseeküste.

Blaulicht © AFP

Der Finder gab die schwarze Tasche am Vormittag auf einem örtlichen Polizeirevier ab. Darin befanden sich demnach 3100 Euro, weitere Einzelheiten zum Finder teilten die Beamten nicht mit. Sie versuchen nun, den Eigentümer zu ermitteln.