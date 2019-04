Erschrockene Bewohnerin ruft wegen überraschenden Besuchs die Polizei

Eichhörnchen macht es sich in Wattenscheider Wohnung unter Couchkissen gemütlich

Bochum (AFP) - Unerwarteter Besuch mit braunen Knopfaugen in Bochum: Unter einem Wohnzimmerkissen hat eine Frau im Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid am Montagmorgen ein Eichhörnchen entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Anruferin hatte auf der Couch im Wohnzimmer gelegen und plötzlich ein verdächtiges Kratzen gehört, wie die Polizei mitteilte. Als sie nachschaute, entdeckte sie den kleinen Nager unter einem Zierkissen.

Eichhörnchen © AFP

Die herbeigerufenen Polizisten kamen der erschrockenen Frau zur Hilfe, indem sie die Wohnzimmertür schlossen und die Balkontür öffneten. Nach kurzen Umwegen durch das Zimmer lief das flinke Eichhörnchen schließlich auf den Balkon und weiter eine Regenrinne hinab in die freie Natur. Was der Nager in der Wohnung wollte, konnten die Beamten nicht ermitteln.