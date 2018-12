Über 80 Verletzte nach Kollision von Schnellzug mit Lokomotive

Ein Deutscher unter neun Toten bei schwerem Zugunglück in Ankara

Ankara (AFP) - Bei einem schweren Zugunglück in Ankara sind neun Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Deutscher. Mehr als 80 weitere seien am Donnerstagmorgen bei der Kollision eines Schnellzugs mit einer Lokomotive am Rande der türkischen Hauptstadt verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca im Fernsehen. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an, wie der Schnellzug nach Konya mit der Lokomotive kollidieren konnte.

Neun Tote bei schwerem Zugunglück in Ankara © AFP

Der Aufprall war so heftig, dass die Lokomotive schwer beschädigt wurde und mehrere Wagons entgleisten, wie eine AFP-Reporterin vor Ort berichtete. Einer wurde demnach komplett zerstört. Der Zug, der laut türkischen Medienberichten mehr als 200 Passagiere an Bord hatte, riss auch eine Fußgängerüberführung im Bahnhof von Marsandiz mit sich, die auf die Wagons stürzte.

Nach Angaben von Verkehrsminister Cahit Turhan waren unter den neun Toten drei Bahnangestellte. Ein Vertreter des Gouverneursamts sagte AFP, auch ein Deutscher sei bei dem Unglück ums Leben gekommen. Laut Gesundheitsminister Koca befanden sich am Nachmittag von den 84 Verletzten noch 34 im Krankenhaus, zwei davon seien in ernstem Zustand.

Der 06.30-Uhr-Schnellzug ins zentralanatolische Konya war wenige Minuten nach der Abfahrt am Hauptbahnhof von Ankara mit der Lokomotive kollidiert, die auf dem gleichen Gleis stand. Laut dem Gouverneur von Ankara, Vasip Sahin, kontrollierte sie die Gleise. Eine Passagierin sagte dem Nachrichtensender NTV, der Zug habe zum Zeitpunkt des Unglücks noch nicht seine Höchstgeschwindigkeit erreicht gehabt.

Zahlreiche Rettungskräfte bemühten sich auf den von Schnee bedeckten Gleisen, die Toten und Verletzten aus den blau-weißen Wagons zu bergen. Ein Angehöriger eines Passagiers sagte, mehrere Insassen hätten Fenster eingeschlagen, um sich in Sicherheit zu bringen. Helfer des Roten Halbmonds verteilten Decken und Suppe an Überlebende, die sich auf einer Straße nahe dem Unglücksort im Viertel Yenimahalle versammelt hatten.

Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten rasche Genesung. Drei Bahnangestellte seien wegen des Verdachts auf Fehlverhalten festgenommen worden, sagte er bei einer Rede in Ankara. Laut Gouverneur Sahin wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Unglücks zu ermitteln.

Die Schnellbahnstrecke von Ankara nach Konya war 2011 vom damaligen Ministerpräsidenten Erdogan eingeweiht worden. Im Juli 2014 wurde auch die Schnellbahnstrecke zwischen Ankara und Istanbul eröffnet, die die Fahrzeit auf dreieinhalb Stunden halbierte. Die Türkei arbeitet seit Jahren daran, ihr Bahnnetz zu modernisieren, doch gibt es immer wieder schwere Unglücke.

Erst im Juli waren bei einem Zugunglück im Nordwesten der Türkei 24 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Damals war ein Zug auf dem Weg von Edirne nach Istanbul entgleist, nachdem das Gleisbett bei schweren Regenfällen unterspült worden war. Im Juli 2004 waren 41 Menschen in der nordwestlichen Provinz Sakarya ums Leben gekommen, als ein Schnellzug entgleiste.