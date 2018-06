Kneipe in Rio macht sich über Brasiliens Fußballstar lustig

Ein Freigetränk für jeden Umfaller von Neymar

Rio de Janeiro (AFP) - Für jeden Hinfaller ein Freigetränk: Mit einem hämischen Angebot lockt eine Kneipe in Rio de Janeiro Gäste an ihren Tresen. Die Aktion zielt auf den Superstar im brasilianischen Fußballnationalteam, Neymar. Denn der hat bislang vor allem durch Schwalben, Provokationen und Gefühlsausbrüche von sich Reden gemacht - so sehr, dass sein Gehabe sogar manch fußballverrückten Landsleuten auf die Nerven geht.

Gern mal am Boden: Neymar © AFP

"Jedes Mal wenn Neymar hinfällt, gibt es eine Runde Kurze aufs Haus", kündigte der Sir Walter Pub im Norden von Rio im Onlinenetzwerk Facebook an. Neymar hatte im Spiel gegen Costa Rica erst einen Elfmeter heraus geschindet, der dann jedoch vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Am Mittwoch spielt Brasilien gegen Serbien. Der brasilianische Star, der derzeit teuerste Spieler der Welt, dürfte dann wieder mit von der Partie sein.