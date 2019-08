Einsatz wegen Ruhestörung eskalierte - Beamte mit Steinen und Schuhen beworfen

Ein Jugendlicher nach Randale auf Regensburger Domplatz in Untersuchungshaft

Regensburg (AFP) - Nach der Randale mehrerer Betrunkener auf dem Regensburger Domplatz sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, wie die Polizei in der bayerischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Etwa zehn Feiernde hatten am Montagabend aggressiv auf einen Polizeieinsatz reagiert und dabei unter anderem mit Pflastersteinen, Schuhen und einem Handy nach den Beamten geworfen.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Durch die Steinwürfe wurde laut Polizei etwa zwölf geparkte Autos und Roller beschädigt, darunter zwei Streifenwagen. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray gegen die Randalierer ein, von denen mehrere dadurch leicht verletzt wurden. Ermittlungen laufen gegen insgesamt elf mutmaßlich Beteilige im Alter von 16 bis 32 Jahren.

Ausgelöst worden war der Polizeieinsatz durch Beschwerden von Passanten. Demnach grölte die Gruppe laut herum und zerschlug unter anderem Glasflaschen. Insgesamt wurden zwei Männer und eine Frau festgenommen oder kamen in sogenannten Sicherheitsgewahrsam. Von den drei Verdächtigen kam nur der 17-Jährige in Untersuchungshaft.