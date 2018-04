In Saudi-Arabien eröffnet am 18. April das erste Kino seit gut drei Jahrzehnten

Ein Kino für ein Königreich

Riad (AFP) - Filmfans in Saudi-Arabien können sich freuen: In knapp zwei Wochen öffnet in dem erzkonservativen Land das erste Kino seit mehr als drei Jahrzehnten. In den kommenden fünf Jahren werde der US-Betreiber AMC zudem rund 40 weitere Filmtheater eröffnen, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Das Kinoverbot in Saudi-Arabien war im November im Zuge der Reformpolitik von Kronprinz Mohammed bin Salman aufgehoben worden.

Frauen bei einem seltenen Besuch in einem Kulturzentrum in Riad © AFP

"AMC plant, das erste Kino des Königreiches in Riad am 18. April zu eröffnen", teilte das Zentrum für internationale Kommunikation des saudiarabischen Kommunikationsministeriums mit. In den kommenden fünf Jahren will AMC insgesamt 40 Kinos in 15 saudiarabischen Städten eröffnen. Eine entsprechende, damals noch nicht bindende Absichtserklärung hatte die US-Firma im Dezember mit Saudi-Arabiens Fonds für staatliche Investitionen (PIF) unterzeichnet.

Die Erteilung dieser ersten Lizenz eröffne Kinobetreibern "sehr bedeutende Möglichkeiten", erklärte Informationsminister Awwad Alawwad. "Der saudiarabische Markt ist sehr groß und die Mehrheit der Bevölkerung (...) kann es kaum erwarten, ihre Lieblingsfilme hier zuhause zu sehen." Wie an den meisten öffentlichen Orten Saudi-Arabiens wird es auch in den Kinos voraussichtlich getrennte Bereiche für Männer einerseits und Frauen und Familien andererseits geben.

In Saudi-Arabien leben mehr als 30 Millionen Menschen, die Hälfte der Einwohner ist unter 25 Jahre alt. Der Staatsfonds PFI schätzt den Umfang des Kino-Marktes auf eine Milliarde Dollar (814 Millionen Euro) pro Jahr. Schon jetzt geben die Saudiaraber alljährlich Milliarden Dollar aus, um in den leicht zu erreichenden Nachbarländern Dubai und Bahrain Kinos und Vergnügungsparks zu besuchen.

AMC dürfte nicht der einzige Kinobetreiber in Saudi-Arabien bleiben. Auch andere Schwergewichte der Branche stehen in den Startlöchern, etwa die in Dubai ansässige Firma VOX Cinemas, die den Kino-Markt im Nahen Osten dominiert. Saudiarabische Regisseure haben schon lange argumentiert, dass das Kinoverbot in Zeiten von Youtube nicht mehr zeitgemäß sei.

Saudi-Arabien ist vom Wahhabismus geprägt, einer besonders strengen und traditionellen Auslegung des Islam. Kinos waren in dem Land seit den 80er Jahren verboten.

Die Eröffnung von Kinos ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms von Kronprinz Bin Salman. Dieser hatte nach seiner Ernennung im Juni einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs angekündigt. In den vergangenen Monaten entschied die Regierung bereits, das Autofahrverbot für Frauen aufzuheben, zudem dürfen Frauen inzwischen Fußballspiele in Stadien besuchen.

Im Februar kündigte die saudiarabische Behörde für die Unterhaltungsindustrie (GEA) an, 2018 fänden mehr als 5000 Festivals und Konzerte im Königreich statt und damit doppelt so viele wie vergangenes Jahr. In solche Veranstaltungen will das Land in den kommenden Jahren 64 Milliarden Dollar pumpen.