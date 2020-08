US-Wetterdienst erwartet Hurrikan "Marco" in Louisiana

Ein Todesopfer durch Tropensturm "Laura" in Haiti

Port-au-Prince (AFP) - Durch den Tropensturm "Laura" ist ein Mensch in Haiti ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes starb eine Zehnjährige am Sonntag, als ein Baum auf ein Haus stürzte. Häuser standen unter Wasser, Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Unterdessen rückte der Tropensturm "Marco" in Richtung der US-Golfküste voran, wo er am Montag in Hurrikan-Stärke den Bundesstaat Louisiana erreichen könnte.

Tropensturm "Laura" zog vor Haiti auch über Puerto Rico © AFP

Das US-Hurrikanzentrum sprach von "sintflutartigen Regenfällen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen" in Haiti. Dort galt seit Freitag Katastrophenalarm, die Behörden warnten vor Erdrutschen und heftigen Windböen.

Während der Sturmsaison im Atlantik zwischen Juni und November ziehen jedes Jahr Tropenstürme über die Karibikinsel Hispaniola, auf der Haiti liegt. Sie setzen der ohnehin zum Großteil in Armut lebenden Bevölkerung schwer zu. "Laura" ist der zwölfte Tropensturm der Saison.

Noch am Sonntag sollte sich "Marco" nach den Berechnungen des Hurrikanzentrums über dem Golf von Mexiko zum Hurrikan auswachsen und am Montag in Louisiana an Land treffen. Die Experten erwarten aber, dass der Wirbelsturm sich über Land rasch wieder abschwächen wird.